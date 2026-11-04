IP prevé entregar 50,000 placas físicas en Francisco Morazán entre noviembre y diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) informó que prevé entregar unas 50,000 placas físicas a propietarios de vehículos en Francisco Morazán entre noviembre y diciembre de 2026.
Bessy Alvarado, directora de Registro Vehicular, confirmó que la entrega ya comenzó con los automóviles de la serie JAA y continuará con las motocicletas identificadas con la serie JCA.
La primera etapa está dirigida a los propietarios domiciliados en Francisco Morazán, quienes deberán realizar el trámite en el Centro de Atención de Tegucigalpa, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental.
“En 2026 esperamos entregar a unos 50,000 propietarios de vehículos y en 2027 vamos a extender a nivel nacional a todos nuestros centros de atención", afirmó Alvarado.
La funcionaria recordó que el objetivo principal es "atender a este más de un millón de placas que andan circulando sin placas en nuestras carreteras a nivel nacional".
¿Cuánto costarán las placas y cómo será el pago?
El costo establecido para obtener las placas físicas es de 500 lempiras. Para los propietarios que tienen matrículas pendientes, se contempla un mecanismo de pago dividido en dos cuotas.
La entrega se realizará mediante una programación por etapas, por lo que los propietarios deberán cumplir con los requisitos y gestionar una cita antes de presentarse a retirar sus placas.
El proceso comenzará en Francisco Morazán y posteriormente se extenderá a los demás departamentos del país. De acuerdo con las autoridades, la atención de toda la demanda pendiente podría tardar hasta un año.
Proyecto incluye tecnología RFID y puntos de control
El proyecto contempla una inversión aproximada de 60 millones de dólares y no solo cubrirá la fabricación de las placas, sino también la instalación de infraestructura tecnológica.
Alvarado explicó que el presupuesto incluye 40 puntos de control que serán distribuidos a nivel nacional y dispositivos de lectura que utilizará la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Las nuevas matrículas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), que permitirá aprovechar los dispositivos de lectura instalados en distintos puntos del territorio nacional.
“No solo se están pagando las placas, sino también los puntos de control que van a ser instalados a nivel nacional y los dispositivos que va a tener la DNVT para aprovechar la tecnología de la placa”, detalló la funcionaria.
El Instituto de la Propiedad sostiene que el sistema forma parte de una estrategia de seguridad nacional y que su implementación se desarrollará progresivamente.