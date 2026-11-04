IP prevé entregar 50,000 placas físicas en Francisco Morazán entre noviembre y diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) informó que prevé entregar unas 50,000 placas físicas a propietarios de vehículos en Francisco Morazán entre noviembre y diciembre de 2026. Bessy Alvarado, directora de Registro Vehicular, confirmó que la entrega ya comenzó con los automóviles de la serie JAA y continuará con las motocicletas identificadas con la serie JCA. La primera etapa está dirigida a los propietarios domiciliados en Francisco Morazán, quienes deberán realizar el trámite en el Centro de Atención de Tegucigalpa, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental.

“En 2026 esperamos entregar a unos 50,000 propietarios de vehículos y en 2027 vamos a extender a nivel nacional a todos nuestros centros de atención", afirmó Alvarado. La funcionaria recordó que el objetivo principal es "atender a este más de un millón de placas que andan circulando sin placas en nuestras carreteras a nivel nacional". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Cuánto costarán las placas y cómo será el pago?

El costo establecido para obtener las placas físicas es de 500 lempiras. Para los propietarios que tienen matrículas pendientes, se contempla un mecanismo de pago dividido en dos cuotas. La entrega se realizará mediante una programación por etapas, por lo que los propietarios deberán cumplir con los requisitos y gestionar una cita antes de presentarse a retirar sus placas. El proceso comenzará en Francisco Morazán y posteriormente se extenderá a los demás departamentos del país. De acuerdo con las autoridades, la atención de toda la demanda pendiente podría tardar hasta un año.

Proyecto incluye tecnología RFID y puntos de control