Garantizan la represa San José: AMDC obtiene 375 millones de dólares en el mercado internacional

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció que logró concretar una emisión de bonos por 375 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, con J.P. Morgan como único banco colocador de la transacción. Con esta operación, Tegucigalpa se posicionaría como la primera ciudad de Centroamérica en acceder a este mecanismo de financiamiento en el mercado internacional. Según aseguraron desde la Alcaldía del Distrito Central, los recursos permitirán reestructurar la deuda municipal y avanzar en proyectos importantes para la capital. De acuerdo con las autoridades municipales, los fondos estarán destinados principalmente a reestructurar las obligaciones financieras contratadas con la banca local y garantizar la finalización de la represa San José.

La emisión de bonos es un mecanismo mediante el cual una institución obtiene financiamiento de inversionistas a cambio de comprometerse a devolver el capital en un plazo establecido y pagar los intereses correspondientes. En este caso, la Alcaldía del Distrito Central acudió al mercado internacional para captar recursos que le permitan reorganizar sus compromisos financieros.

La operación recibió órdenes de compra por aproximadamente 600 millones de dólares, equivalentes a 1.6 veces el monto emitido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hoy la capital de Honduras abre un nuevo capítulo. Fuimos a presentar personalmente ante los inversionistas la realidad de nuestra ciudad, nuestros desafíos y nuestro plan para ordenar las finanzas municipales y convertir ese orden en agua, infraestructura y calidad de vida. La respuesta del mercado demuestra que Tegucigalpa puede generar confianza y competir por capital internacional”, expresó el alcalde Juan Diego Zelaya.

¿En qué se invertirán los fondos?

Zelaya explicó que uno de los principales objetivos de la operación es reestructurar la deuda contratada con la banca local, sustituyendo obligaciones de menor plazo y alto costo por una estructura financiera más ordenada, predecible y sostenible. Con esta medida se busca mejorar el flujo de caja municipal y ampliar la capacidad de inversión en obras y servicios públicos. Además, la administración municipal se ha trazado como objetivo avanzar en la construcción de la represa San José, considerada una de las obras estratégicas para mejorar el abastecimiento de agua en la capital.

“Esta operación no consiste simplemente en obtener más financiamiento. Se trata de ordenarnos financieramente y transformar ese espacio en soluciones concretas para la gente. Nuestra prioridad es el agua y garantizar la represa San José, el proyecto estratégico más importante para el futuro de la capital”, añadió Zelaya. Para concretar la operación, el alcalde viajó a Nueva York, donde sostuvo reuniones con inversionistas institucionales y presentó la situación financiera y el plan estratégico del Distrito Central. Durante los encuentros se expuso la estructura de ingresos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), su capacidad de pago y el plan de reestructuración de la deuda.

Tegucigalpa en el mercado internacional