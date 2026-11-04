Del escenario al Congreso: Bobby Pulido gana elección en Texas

Texas, Estados Unidos.-El cantante tejano Bobby Pulido fue declarado ganador en la contienda por representar al distrito 15 de Texas tras derrotar a la republicana Mónica De La Cruz, en una elección que contribuyó a una importante ola de triunfos demócratas en el estado.

El artista, con dos nominaciones al Grammy y casi tres décadas de trayectoria musical, se impuso en un distrito que abarca parte del Valle del Río Grande y zonas rurales del sur de Texas, cuya población es un 81 % hispana.

La victoria tiene un peso político especial porque la demarcación había respaldado a Donald Trump por un margen de 18 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

Nacido y criado en Edinburg, Texas, Pulido es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido y creció rodeado de la música regional que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más conocidos del género. Canciones como "Desvelado" y "Se Murió de Amor" marcaron su carrera y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

En la campaña se presentó como un candidato al Congreso y como una alternativa para los tejanos que, según dijo, están "cansados" de la política tradicional.