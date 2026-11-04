Presidente Asfura busca atraer inversiones a Honduras en reunión con empresarios en Madrid

Madrid, España.-El presidente Nasry Asfura presentó las oportunidades económicas que hay en el territorio hondureño durante su participación en un encuentro empresarial llevado a cabo en Madrid, España, donde destacó el potencial productivo del país y la necesidad de fortalecer las condiciones para atraer capital extranjero y generar empleo. El mandatario participó este martes en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde mencionó que sectores como agroindustria, manufactura, logística, energía renovable, turismo sostenible y servicios son áreas con posibilidades de crecimiento para la economía hondureña. “No se trata únicamente de generar riqueza, sino también de ampliar oportunidades para la gente, promover esa competitividad, atraer inversiones”, expresó Asfura durante su intervención en el foro, llevado a cabo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El gobernante señaló que Honduras necesita mejorar su infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria para facilitar el comercio y ampliar la conexión con los mercados internacionales. También destacó la ubicación geográfica del país como una ventaja para participar en las cadenas de suministro y actividades industriales de la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Iberoamérica debe aspirar a producir conocimiento, desarrollar tecnología, generar innovación y participar en cadenas de valor y suministro de la mayor economía mundial”, dijo Asfura. Asfura también se refirió a la seguridad jurídica y la certidumbre política como condiciones necesarias para generar confianza entre los empresarios. Sobre este punto, afirmó que los proyectos económicos deben representar beneficios tanto para quienes aportan el capital como para las comunidades que reciben los recursos. “Las relaciones económicas más duraderas son aquellas que generan beneficio tanto para los inversionistas como para las sociedades que reciben esa inversión”.