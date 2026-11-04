Guardia de seguridad muere aplastado por un portón metálico en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Un guardia de seguridad murió la madrugada de este miércoles 4 de noviembre luego de que una pesada estructura metálica le cayera encima mientras se encontraba en una bodega ubicada en la 33 calle de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el trabajador habría perdido la vida de manera accidental cuando una reja metálica o portón se desplomó sobre él durante las primeras horas de la madrugada.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de la construcción de una bodega, donde el hombre cumplía con sus labores de vigilancia al momento del suceso.