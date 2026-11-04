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Guardia de seguridad muere aplastado por un portón metálico en San Pedro Sula

El trabajador habría perdido la vida de manera accidental cuando una reja metálica le cayó encima cuando pasaba por esa zona de construcción

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 09:50
Guardia de seguridad muere aplastado por un portón metálico en San Pedro Sula

El cuerpo del hombre quedó debajo de la estructura metálica.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.-Un guardia de seguridad murió la madrugada de este miércoles 4 de noviembre luego de que una pesada estructura metálica le cayera encima mientras se encontraba en una bodega ubicada en la 33 calle de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el trabajador habría perdido la vida de manera accidental cuando una reja metálica o portón se desplomó sobre él durante las primeras horas de la madrugada.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de la construcción de una bodega, donde el hombre cumplía con sus labores de vigilancia al momento del suceso.

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Las primeras versiones recabadas en el lugar indican que el peso de la estructura habría provocado lesiones de gravedad al trabajador, quien no logró sobrevivir al accidente.

El hecho generó alarma en el sector, mientras se conocían los primeros detalles sobre lo ocurrido en el establecimiento comercial.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del guardia de seguridad ni han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las diligencias necesarias para esclarecer cómo se produjo el desplome de la estructura metálica y determinar las condiciones en las que ocurrió la muerte del trabajador.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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