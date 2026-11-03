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Líder demócrata de la Cámara de Representantes dice que EE UU ha votado contra el "extremismo y corrupción"

Hakeem Jeffries, quien podría convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes, prometió priorizar a los estadounidenses

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 23:18
Líder demócrata de la Cámara de Representantes dice que EE UU ha votado contra el extremismo y corrupción

Hakeem Jeffries.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró este martes que los estadounidenses han votado contra el "extremismo y la corrupción", tras conocerse los resultados que dan el control de las dos Cámaras al Partido Demócrata.

"El pueblo estadounidense se ha pronunciado y ha dejado claro que está harto del extremismo y de la corrupción. Quieren un Congreso que cumpla con sus promesas y eso es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes haremos en cuanto asumamos el cargo en enero", afirmó en un acto en Washington.

Jeffries destacó que estas habían sido unas "elecciones de cambio" y que "como demócratas de la Cámara de Representantes entendemos que debemos lograr un cambio radical".

El representante demócrata apuntó a la economía como clave en estas elecciones y afirmó que "como demócratas de la Cámara de Representantes, entendemos que la vida es demasiado cara en este gran país nuestro".

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"Hay demasiadas personas que luchan por sobrevivir y que, desde luego, no pueden prosperar.

Creemos que en este gran país, cuando uno trabaja duro y respeta las reglas, debería poder vivir una vida asequible, una vida cómoda y una buena vida", aseguró apuntando a la principal preocupación de los estadounidenses sobre el coste de la vida.

Jeffries, que puede convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes, dijo que buscará "un Congreso que dé prioridad a los estadounidenses de a pie, a los estadounidenses de clase trabajadora, a los estadounidenses de clase media y a todos aquellos que aspiran a formar parte de la clase media".

Poco antes de dar el discurso ante sus simpatizantes, Jeffries escribió "Victoria para América" en un mensaje en la red social X.

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Redacción web
Agencia EFE

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