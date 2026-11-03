Investigan vertimiento de colorante que tiñó de rojo una quebrada en Las Lajas, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una posible contaminación de una quebrada mantiene bajo investigación a las autoridades en la comunidad de Las Lajas, Comayagua, luego de que las aguas del afluente cambiaran de color y adquirieran una tonalidad roja, presuntamente por el vertimiento de sustancias químicas desde un establecimiento dedicado al lavado de vehículos.

El hecho fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron sobre la alteración del agua y las posibles consecuencias para los recursos naturales, situación que motivó la intervención de las autoridades para determinar el origen del líquido.

Ante las denuncias, un equipo técnico de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) de Comayagua realizó una inspección de campo en el sector, mientras que la Fiscalía de Turno coordinó acciones con agentes de la Policía Nacional para atender la emergencia.