Investigan vertimiento de colorante que tiñó de rojo una quebrada en Las Lajas, Comayagua

Comayagua, Honduras.- Una posible contaminación de una quebrada mantiene bajo investigación a las autoridades en la comunidad de Las Lajas, Comayagua, luego de que las aguas del afluente cambiaran de color y adquirieran una tonalidad roja, presuntamente por el vertimiento de sustancias químicas desde un establecimiento dedicado al lavado de vehículos.
El hecho fue reportado por pobladores de la zona, quienes alertaron sobre la alteración del agua y las posibles consecuencias para los recursos naturales, situación que motivó la intervención de las autoridades para determinar el origen del líquido.
Ante las denuncias, un equipo técnico de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) de Comayagua realizó una inspección de campo en el sector, mientras que la Fiscalía de Turno coordinó acciones con agentes de la Policía Nacional para atender la emergencia.
Como parte de las primeras diligencias, las autoridades decomisaron varios recipientes y barriles de los que presuntamente habría salido el colorante sintético que terminó en la fuente de agua.
Asimismo, durante la inspección se recolectaron muestras de agua que serán remitidas a la Dirección de Medicina Forense para realizar los respectivos análisis y establecer qué sustancias fueron vertidas en la quebrada.
#MPInforma 📌 Comayagua, Comayagua 👉 Fiscalía del Medio Ambiente investiga posible contaminación de quebrada tras vertimiento de colorante en Las Lajas, Comayagua 🔎Las autoridades coordinaron acciones inmediatas con la Policía Nacional para lograr el decomiso de los recipientes y barriles que habrían originado el derrame hacia el afluente hídrico. #TrabajandoParaElPueblo #ElNuevoMinisterioPúblico #MPHonduras #FEMA— Ministerio Público (@MP_Honduras) November 3, 2026
Por otra parte, las autoridades formalizaron una citación para el propietario del establecimiento del que se presume habría provenido el líquido contaminante, con el objetivo de que comparezca ante las instancias correspondientes; la investigación busca determinar si el vertimiento provocó la muerte de peces en el afluente.
Cabe recordar que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) recomendó este domingo 1 de noviembre a los pobladores de la zona no consumir ni utilizar el agua de la fuente hasta que se determine si reúne las condiciones necesarias para su uso seguro.
Finalmente, el Ministerio Público informó que continuará recopilando y analizando los elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido y, de confirmarse responsabilidades, proceder conforme a lo establecido en la ley.