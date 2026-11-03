El diésel, gasolinas y keroseno acumulan aumento entre L50 y L75 por galón

Tegucigalpa, Honduras.- Tres de los combustibles más utilizados en Honduras registran este año incrementos acumulados entre 50 y 75 lempiras por galón en la capital de la República. El diésel y la gasolina superior de 95 octanos mueven la economía del país y el keroseno es el sustento de las familias que lo usan en sus hogares para cocinar. En lo que va del año el queroseno acumula los mayores incrementos con 75.83 lempiras el galón, cotizándose en L148.40; su valor a inicios del año era de L72.57. Continúa el diésel, que según la Secretaría de Energía (Sen), el precio para esta semana es de 153.53 lempiras el galón, reportando un incremento de casi el doble de su costo de inicio de año, que era de L83.45, lo que resulta en un aumento de L70.08. Mientras tanto, la gasolina superior de 91 octanos muestra un aumento de 59.17 lempiras, un 34% más, y su precio más bajo durante los 10 meses del 2026 fue de L98.25 el galón, registrado en las primeras semanas de enero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La gasolina regular denota un aumento de 34%, lo que equivale a un acumulado de 47 lempiras el galón, y el gas licuado de petróleo, conocido como LGP vehicular muestra un incremento de L17.21.

Origen del Problema.

Honduras, al ser un país importador de petróleo, lo vuelve vulnerable ante los conflictos internacionales, actualmente, el alza de los derivados del petróleo está asociada a la guerra entre Estados Unidos en Irán. El conflicto bélico se centra en el control del estrecho de Ormuz, canal marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, lo que lo hace punto clave para el comercio a nivel mundial. El estrecho fue cerrado los primeros meses del año por Irán como medida de presión para lograr una ventaja con los países que se mantienen en guerra. El conflicto lleva más de 10 meses después, que los países involucrados no han llegado a acuerdos; EEUU mantiene un bloqueo naval en las costas de Irán, mientras este mantiene el bloqueo activo. Un fenómeno parecido se produjo en el 2022, cuando Ucrania y Rusia comenzaron un conflicto militar, lo que derivó en represalias y sanciones para Rusia. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón entre otros, mantuvieron una posición de suspender las exportaciones e importaciones con Rusia. Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), explicó que en el precio del crudo y refinados también se ve afectado por “los conflictos geopolíticos, oferta y demanda, capacidad de refinación, inventarios, transporte marítimo, seguros, cambio del dólar, márgenes de refinación internacional, condiciones climáticas” impuestos, entre otros factores, ya que Honduras es 100% dependiente de las importaciones. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), para agosto del 2026 se muestra un incremento de 8.6% en la compra de petróleo en comparación con igual periodo de 2025. Las importaciones de combustibles de Honduras alcanzaron 21,037.2 millones de barriles, con una mayor concentración en combustibles para transporte terrestre como la gasolina regular y el diésel, según el BCH.

Similitud del problema