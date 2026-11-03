Hallan muerto a policía en su vivienda en Miraflores; la DPI indaga las causas

Tegucigalpa, Honduras.- Un agente de la Policía Nacional fue encontrado muerto en el segundo nivel de su vivienda ubicada en la colonia Miraflores, en la capital. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el funcionario fue identificado como Cristian Isaí Suazo Ramírez, quien debía retornar a sus labores tras su respectivo descanso, pero no se presentó. El hallazgo provocó el despliegue de miembros de la Policía Nacional y técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Los equipos acordonaron la escena e iniciaron las respectivas indagaciones del caso.

Un vocero policial detalló que "la puerta estaba con llave por dentro", y que el cadáver de Cristian estaba en su cama de habitación.

Agregó que no habían indicios de bebidas alcohólicas en la escena, pero sí confirmó que se localizó un arma de fuego, cuya serie está siendo identificada por las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Causa de muerte

Sobre la hipótesis preliminar de esta muerte, el portavoz mencionó que podría ser un suicidio, ya que el cuerpo presentaba un orificio por arma de fuego, aunque no especificó en qué parte. "La escena nos dice que puede ser un suicidio, pero no soy yo quien lo determina, sino la DPI", puntualizó.

Al lugar se sumaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado del cuerpo hacia las instalaciones de la morgue capitalina para efectos de autopsia.