Envuelto en una sábana hallan cuerpo de hombre en aldea de Yoro

Yoro, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este lunes 2 de noviembre envuelto en una sábana a la orilla de la calle en la aldea El Zapote, sector de Subirana, en el departamento de Yoro.

De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba heridas provocadas por arma de fuego, por lo que se presume que habría sido asesinada en un lugar y luego dejada en el solitario sector.