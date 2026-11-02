Envuelto en una sábana hallan cuerpo de hombre en aldea de Yoro

Yoro, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este lunes 2 de noviembre envuelto en una sábana a la orilla de la calle en la aldea El Zapote, sector de Subirana, en el departamento de Yoro.
De acuerdo con información preliminar, la víctima presentaba heridas provocadas por arma de fuego, por lo que se presume que habría sido asesinada en un lugar y luego dejada en el solitario sector.
El hallazgo generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni las circunstancias en las que ocurrió el crimen.
Se espera que los equipos correspondientes realicen el levantamiento cadavérico y las investigaciones para esclarecer lo sucedido.