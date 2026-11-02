Investigan muerte de dos detenidos en circunstancias similares en posta policial de Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras.-En menos de siete días, dos personas han sido encontradas sin vida dentro de la unidad metropolitana de la Policía Nacional en Siguatepeque, Comayagua. El caso más reciente se registró la noche del domingo 1 de noviembre, donde un joven de 26 años fue encontrado sin vida mientras permanecía detenido. La víctima fue identificada como Brian Ulises González Maradiagas, originario y residente de la colonia Abelar de Siguatepeque, quien había sido capturado por suponerlo responsable de los delitos de maltrato familiar y tráfico de drogas.

Norman Velásquez, vocero policial, confirmó el fallecimiento y lamentó lo ocurrido dentro de las instalaciones policiales. "En una celda de esta unidad metropolitana de Siguatepeque, lamentablemente, una persona ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida", declaró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la explicación del portavoz, el joven utilizó su propio pantalón tipo jean para colgarse de una ventana ubicada en el interior de la celda donde permanecía detenido. "A las personas se les deja ingresar con la ropa normal, una camiseta o ya sea un pantalón. Cabe mencionar que en esta ocasión, pues él utilizaría su pantalón tipo jean para poder quitarse la vida, colgándose de una ventana que está en esta celda", explicó Velásquez.

Investigarán muerte del detenido

El vocero policial detalló que, tras encontrar al hombre así se notificó al fiscal de turno y a representantes de Derechos Humanos para que estuvieran presentes durante el levantamiento del cuerpo. Asimismo, señaló que las investigaciones quedarán a cargo del Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). "Como Policía Nacional vamos a estar a disposición para las investigaciones que deseen hacer estas instituciones", manifestó.

Velásquez expresó que la Policía Nacional lamenta este tipo de sucesos y aseguró que colaborará con las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte. El caso, el segundo ocurrido en la misma posta en menos de una semana, pone bajo atención los fallecimientos de personas que permanecen bajo custodia policial.

Primer caso

El primer caso fue el de José Eladio Vásquez López, de 46 años, quien murió mientras permanecía detenido en una celda de la misma posta policial en Siguatepeque. Su cuerpo fue encontrado la noche del lunes 26 de octubre, durante una supervisión realizada por un agente policial. Vásquez López era originario de Yamaranguila, Intibucá, y trabajaba como jornalero. Había sido detenido ese mismo día por una orden de captura pendiente por los presuntos delitos de maltrato familiar agravado e incendio cualificado, y esperaba ser trasladado a los juzgados de Siguatepeque.