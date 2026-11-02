Muere mujer en aparatoso volcamiento en bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un mujer murió en altas horas de la noche del domingo cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un aparatoso volcamiento en pleno bulevar de las Fuerzas Armadas en la capital.
El fatal percance ocurrió a la altura del Banco Central de Honduras (BCH) cuando la víctima, quien viajaba como copiloto, acompañaba al conductor que perdió el control del volante y terminó dando varias vueltas sobre el pavimento.
La víctima fue identificada como Lastenia Isabel Leiva Salgado, de 60 años de edad.
De acuerdo a versiones preliminares, el conductor podría haber andado ingerido de bebidas alcohólicas, pero será la investigación por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que determine este extremo.
También se conoció que una de las llantas del automotor explotó por lo que el conductor no logró maniobrar el vehículo y terminó volcando varias veces, mientras que Lastenia Isabel salió expedida por una de las ventanas.
En la escena quedó el cuerpo de la víctima junto al automotor en medio de los destrozos regados en toda la vía que tuvo que ser cerrada por varios minutos.