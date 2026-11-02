  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muere mujer en aparatoso volcamiento en bulevar Fuerzas Armadas

La SIAT investigará las causas del accidente que cobró la vida de la señora para determinar si en efecto la explosión de una llanta hizo que el automotor se volcará

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 09:44

Tegucigalpa, Honduras.- Un mujer murió en altas horas de la noche del domingo cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un aparatoso volcamiento en pleno bulevar de las Fuerzas Armadas en la capital.

El fatal percance ocurrió a la altura del Banco Central de Honduras (BCH) cuando la víctima, quien viajaba como copiloto, acompañaba al conductor que perdió el control del volante y terminó dando varias vueltas sobre el pavimento.

La víctima fue identificada como Lastenia Isabel Leiva Salgado, de 60 años de edad.

Carro sin frenos deja una mujer muerta y seis heridos en el Divino Paraíso

De acuerdo a versiones preliminares, el conductor podría haber andado ingerido de bebidas alcohólicas, pero será la investigación por parte de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte que determine este extremo.

También se conoció que una de las llantas del automotor explotó por lo que el conductor no logró maniobrar el vehículo y terminó volcando varias veces, mientras que Lastenia Isabel salió expedida por una de las ventanas.

El accidente ocurrió en horas de la noche del domingo 1 de noviembre.

El accidente ocurrió en horas de la noche del domingo 1 de noviembre.

Motociclista muere en accidente vial frente a la policía de La Ceiba

En la escena quedó el cuerpo de la víctima junto al automotor en medio de los destrozos regados en toda la vía que tuvo que ser cerrada por varios minutos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias