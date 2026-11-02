Muere mujer en aparatoso volcamiento en bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un mujer murió en altas horas de la noche del domingo cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un aparatoso volcamiento en pleno bulevar de las Fuerzas Armadas en la capital.

El fatal percance ocurrió a la altura del Banco Central de Honduras (BCH) cuando la víctima, quien viajaba como copiloto, acompañaba al conductor que perdió el control del volante y terminó dando varias vueltas sobre el pavimento.

La víctima fue identificada como Lastenia Isabel Leiva Salgado, de 60 años de edad.