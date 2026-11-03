¡Atención! Prórroga en las inscripciones para la Vuelta Ciclística El Heraldo 2026

Tegucigalpa.- Los organizadores de la decimoquinta Vuelta Ciclística El Heraldo confirmaron que el proceso de registro avanza a un ritmo acelerado y anunciaron de forma oficial que el plazo definitivo para las inscripciones presenciales concluirá el próximo viernes 6 de noviembre en todas las agencias a nivel nacional de Banco del País, patrocinador oficial del evento.

Los interesados en asegurar su número y kit de competencia deberán presentarse a las ventanillas bancarias antes de esa fecha, a poco más de una semana para que se escuche el pistoletazo de salida.

Para quienes prefieran realizar el trámite de forma digital, la plataforma en línea estará habilitada por unos días más: la fecha límite para registrarse a través del sitio web oficial vueltaelheraldo.hn será el lunes 9 de noviembre, convirtiéndose en la última oportunidad para formar parte del pelotón.