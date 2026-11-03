Entra en vigor la ley especial que endurece las penas contra maras y pandillas

Las disposiciones finales (artículos 5 al 12) otorgan preeminencia normativa a estas reglas penitenciarias sobre cualquier norma reglamentaria previa y otorgan 30 días al Poder Ejecutivo para adecuar los reglamentos del sistema penitenciario.Los artículos 7 y 8 facultan a la Policía Nacional, Policía Militar de Orden Público y Policía Municipal a ejecutar el borrado inmediato de grafitis o símbolos criminales en bienes públicos de oficio o por denuncia.En propiedades privadas, las autoridades notificarán al dueño para que proceda en 24 horas; de no hacerlo, las fuerzas de seguridad efectuarán el borrado dejando un registro fotográfico o en video.El artículo 9 califica esta eliminación como un acto legítimo de autoridad que exime de responsabilidad civil, penal o administrativa a los agentes, mientras que el artículo 10 prohíbe la reconstrucción de nuevos grafitis bajo las penas de asociación terrorista.Además, el decreto deroga el Decreto No. 36-2020 y ratifica la vigencia inmediata del marco penal a partir de su publicación oficial en La Gaceta.