Aguazul reafirma su compromiso con la hidratación en la Vuelta Ciclística

Tegucigalpa.- El vital líquido, el oro sagrado de los ciclistas para este 15 de noviembre, no podría tener mejor sello de seguridad que el que otorga la empresa Aguazul, un aliado eterno de la Vuelta Ciclística El Heraldo a lo largo de los años.



La gerente de Mercadeo de Marcas Propias de Aguazul, Patricia Wilson, cuenta las sensaciones que se producen en la organización que representa, días antes del crucial arranque de la decimoquinta VCEH. ¿Cómo están las sensaciones para esta edición de la Vuelta Ciclística?

Estamos emocionados y orgullosos de formar parte de esta edición especial. Para Aguazul es una alegría acompañar nuevamente a los ciclistas y a todas las personas que hacen posible este gran evento.

¿Qué significa para la empresa formar parte de una Vuelta Ciclística y apoyar el deporte en Honduras?

​​​​​​​Para Aguazul este evento es una reafirmación de nuestro compromiso con las actividades que promueven el bienestar de nuestra gente; sabemos que el deporte inspira, une a familias y nos demuestra que con disciplina, esfuerzo y perseverancia podemos alcanzar grandes metas.



¿Qué representa para Aguazul haber estado en todas las ediciones de la Vuelta El Heraldo?

Representa un compromiso sostenido, una relación de confianza y una apuesta por el crecimiento del ciclismo: estar presente en todas las ediciones nos llena de satisfacción porque hemos sido parte de la evolución de esta competencia en Honduras.

¿Qué significa para la marca vincularse con una competencia que promueve el deporte, la salud y la convivencia familiar?

Es una oportunidad que nos permite conectar y compartir los valores de nuestra marca. Creemos en la importancia de adoptar hábitos saludables, mantenernos activos y disfrutar del deporte en familia. La Vuelta Ciclística no solamente reúne atletas, también une comunidades y crea espacios para compartir, disfrutar y celebrar juntos.

¿Qué importancia tiene la hidratación para los ciclistas que afrontan recorridos de larga distancia y altas exigencias físicas?

La hidratación es esencial para el organismo y contribuye al rendimiento físico, especialmente durante recorridos largos y bajo condiciones de calor. Esta debe ser constante: antes, durante y después de la competencia, de acuerdo con las necesidades de cada atleta. Por eso, en Aguazul nos sentimos orgullosos de contribuir a satisfacer esas necesidades con nuestra agua y de reconocer el papel tan importante que desempeña la hidratación en el rendimiento del atleta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué valores cree que comparten Aguazul y el ciclismo?

Compartimos la perseverancia, la disciplina, el compromiso y la constancia. En el ciclismo cada kilómetro requiere determinación y en una empresa cada día representa una oportunidad para trabajar con dedicación y mejora. Además del patrocinio, ¿qué iniciativas impulsa la empresa para promover el consumo de agua y los hábitos saludables entre los hondureños?

En Aguazul creemos que el promover hábitos saludables comienza con la educación y conciencia sobre la importancia de una hidratación adecuada. Es por eso que apoyamos toda actividad deportiva, creativa y familiar que motive a las personas a mantenerse activas y cuidar su bienestar. ¿Se imaginó que hubiese tanta pasión por el ciclismo en nuestro país?

​​​​​​​La pasión que vemos en cada edición es inspiradora: el entusiasmo de los ciclistas, el esfuerzo y el apoyo del público. Es una respuesta que nos motiva a seguir apoyando esta competencia cada año.