Demócratas arrebatan a los republicanos la Cámara de Representantes, según proyecciones

Washington, Estados Unidos.- La oposición demócrata arrebató este martes 3 de noviembre a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer de contrapeso a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A partir de los votos escrutados y otras variables, NBC proyecta que los demócratas obtendrán 244 escaños en la Cámara Baja, una holgada mayoría por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

CNN, que no ofrece una estimación del reparto de escaños, también proyectó una clara victoria de la oposición en esa cámara.