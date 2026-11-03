Los demócratas retienen sus bastiones del este como Virginia, Massachusetts y Nueva Jersey

Washington, Estados Unidos.- Los demócratas retuvieron este martes 3 de noviembre, en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, los escaños del Senado en varios estados de la costa este, los primeros en cerrar los colegios electorales.

Según las proyecciones de Associated Press (AP) y de la cadena CNN, ganaron en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois.

Todos esos estados se presentaban como victorias claras para los demócratas, según las encuestas.