Trump asegura que su partido no obtendrá resultado vergonzoso y defiende su gira electoral

Washington Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 3 de noviembre que los republicanos tienen "buenas posibilidades" en las elecciones de mitad de mandato que se celebraron y aseguró que su partido no atravesará una "situación vergonzosa", en una entrevista telefónica con CBS News durante la jornada electoral en la que también defendió su maratoniana gira electoral.

"Tenemos buenas posibilidades. Pero no vamos a pasar por una situación vergonzosa", dijo Trump al ser preguntado por las perspectivas electorales de los republicanos en una entrevista, mientras se definen los primeros escaños de ambas cámaras.

Durante una entrevista, Trump defendió su maratoniana gira electoral y expresó confianza en el desempeño de los republicanos en las urnas en comparación a su desempeño en los comicios celebrados en 2024.

"Creo que la gira marcó una gran diferencia. Fueron mítines multitudinarios, actos de gran envergadura. Nadie había hecho algo así jamás. Considero que logramos difundir el mensaje y, además, despertar el entusiasmo", afirmó a su vez Trump.