Trump dice que estas elecciones legislativas son las "más importantes" de la historia

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 2 de noviembre que las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son "las más importantes" de la historia y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos" e incluso "yihadistas".

El mandatario cerró la campaña con un discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.

"Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró.

Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", una acusación sin fundamento que ha repetido durante la campaña contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.