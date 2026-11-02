Marco Rubio y el nuevo canciller venezolano se reunirán este lunes en Washington

Washington, Estados Unidos.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunirán este lunes en Washington, en un momento de creciente cooperación entre ambos gobiernos, informó este domingo el Departamento de Estado.

La cita, incluida en la agenda oficial de Rubio, tendrá lugar en la sede del Departamento de Estado a las 10:00 hora local (15:00 GMT y 11:00 en Venezuela).

Será el primer encuentro entre los jefes de la diplomacia estadounidense y venezolana desde que ambos países restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro en un ataque estadounidense en Caracas el pasado enero.

Rubio recibirá a Blanco pocos días después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo nombrara el jueves canciller en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.