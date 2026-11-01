“Ya no estamos juntos”: José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su ruptura

Ciudad de México, México.- José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya no son pareja. Lo confirmaron este domingo 1 de noviembre en un video publicado en Instagram, donde aparecen juntos y explican que la decisión estaba tomada desde hacía tiempo. Dalay abrió el mensaje con un: “Queremos compartirles algo que decidimos desde hace algún tiempo, pero no estábamos listos para decirles”. Después habló el actor, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, afirmó. Reconoció que la demora tuvo una razón sencilla, pues según dijo, “tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda”. Cerró el tema recalcando: “Ya no estamos juntos y siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

En el video no explicaron los motivos concretos de la ruptura. Dalay adelantó que el público seguirá viéndolos en los mismos espacios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Instagram

“Nos seguirán viendo juntos también a veces”, señaló. Derbez se despidió con su estilo habitual. “Bueno, hasta aquí nuestro reporte. Besos y abrazos”. La relación comenzó alrededor de 2020, cuando el actor vio una fotografía de Paola en Instagram y le escribió un mensaje. El 30 de junio de 2024 nació Tessa, la única hija de ambos, que este año cumplió dos años. Las dudas sobre la pareja surgieron a finales de julio, cuando circularon versiones de ruptura en redes y seguidores notaron que Dalay había eliminado de su Instagram las fotografías que tenía con el actor. Derbez estaba entonces en Bilbao, España, por trabajo, acompañado de Tessa, mientras Dalay permanecía en México por sus propios proyectos. A mediados de agosto, la influencer habló con la prensa. Rechazó que hubiera una infidelidad y dijo que él y ella darían explicaciones cuando el actor volviera. “Ya que llegue José Eduardo hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”, expresó entonces.