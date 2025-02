¿No los invitó? José Eduardo Derbez revela por qué su familia paterna no fue al bautizo de su hija

“Los invité y estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos, nada más que no pudieron venir, unos por chamba, otros que tenían ya un viaje, etc.”, comentó.

El actor también desmintió que la elección de la fecha se hiciera con la intención de evitar la asistencia de su familia paterna o que su madre, Victoria Ruffo, hubiera influido en la decisión. “No, no, no, para nada. Tampoco me sé su agenda y qué días pueden y qué días no”, afirmó.

Además, recordó que durante el nacimiento de Tessa no hubo inconvenientes entre sus padres, lo que desmonta la teoría de una posible discordia entre ellos.