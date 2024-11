Vadhir se quitará el apellido de su padre: ¿Qué opina Eugenio Derbez?

1

Ciudad de México, México.- En un reciente encuentro con la prensa, Eugenio Derbez abordó la polémica decisión de su hijo, Vadhir, de prescindir de su apellido paterno.

El reconocido actor y productor se mostró completamente a favor de la postura de su vástago, dejando en claro que comprende y respalda las razones detrás de este paso en su carrera artística.

“Lo platicó conmigo y creo que es una buena idea. Mucha gente todavía piensa que yo lo ayudo en todo, cuando en realidad él ha hecho su carrera por sí mismo”, declaró Derbez, en una entrevista retomada por Univision.

“De repente se frustra y me dice: ‘papá, todo mundo cree que tú me consigues las cosas’, y por eso decidimos que ya no tuviera el apellido Derbez”, explicó.