Kim Kardashian habría contactado a Bianca Censori tras su ruptura con Kanye West

Fue el propio West quien confirmó el distanciamiento. En su nuevo álbum WW3, el tema “BIANCA” expone el quiebre: “Mi bebé huyó / Pero primero trató de que me internaran / No voy a ir al hospital porque no estoy enfermo. No lo entiendo”. En otro verso menciona: “Hasta que Bianca vuelva me quedo despierto toda la noche no voy a dormir / Realmente no sé dónde está”.