José Eduardo Derbez reacciona a polémica de su papá Eugenio y Selena Gómez

“Hay una cosa que me llama mucho la atención, es la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena a decir: ‘¿Qué es esto?’”, es uno de los múltiples comentarios que emitió el comediante mexicano en el pódcast “Hablando de Cine con”, de Gaby Meza.

Ahí los dos se fueron con todo en contra de Gómez, y la polémica fue tal que la misma actriz estadounidense les contestó: “Entiendo lo que quieres decir. Lo lamento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película”.

6

“Siempre que pasa algo con mi papá, la gente va y se desquita con nosotros, no entiendo por qué, pero así funciona. Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque sino o te afecta o terminas triste y deprimido (...), yo no puedo hacer nada, si la gente viene y se desquita, pues... está bien, son golpes que se lleva uno por estar aquí”, dijo el también hijo de Victoria Ruffo.