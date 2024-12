Selena Gómez se compromete con Benny Blanco: así fue la romántica pedida de mano

La conexión entre Selena y Benny no es nueva; su historia comenzó en el estudio de grabación. Blanco fue productor de uno de los grandes éxitos de la cantante, Same Old Love (2014), y desde entonces han colaborado en múltiples proyectos, como I Can’t Get Enough (2019), junto a J Balvin y Tainy, y el reciente sencillo Single Soon (2023).