El mensaje oculto detrás del anillo de compromiso de Selena Gómez

La decisión sería un guiño para Selena y su famoso tema “Good for you” que salió en 2015. En el tema, Selena hace referencia que ella es un diamante de corte marquesa.

“I’m on my marquise diamonds. I’m a marquise diamond. Could even make that Tiffany jealous” (“Estoy en mis diamantes marquesa. Soy un diamante marquesa. Incluso podría poner celosa a Tiffany”.), dice un verso de la canción interpretada por la también actriz.