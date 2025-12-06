  1. Inicio
La pequeña Anais Mejía, de 3 años, murió ahogada en la pila de su casa en Ocotepeque

Sus padres, que realizaban tareas del hogar, se percataron de su ausencia demasiado tarde, encontrando minutos después a la niña sin vida

  • 06 de diciembre de 2025 a las 16:37
Una menor de 3 años, identificada como Anais Mejía, falleció ahogada en la pila de su casa en la colonia El Berrinche, Encarnación, Ocotepeque.

 Foto: Redes sociales

Ocotepeque, Honduras.- Una menor de tan solo 3 años perdió la vida ahogada en la pila de su casa en la colonia El Berrinche, en Encarnación, Ocotepeque.

La niña fue identificada como Anais Mejía. Según información preliminar, el hecho ocurrió mientras los padres de la menor realizaban tareas del hogar.

Ya había pasado mucho tiempo cuando los padres de Anais se percataron de la ausencia de la pequeña.

Minutos después, la familia encontró la terrible escena de la niña sin vida en la pila de agua.

Algunos residentes se acercaron a la vivienda para ofrecer apoyo a la familia. Hasta el momento, se desconoce cuántos adultos se encontraban en la vivienda al momento del accidente.

Se conoció que la menor fue sacada de inmediato de la pila y, aunque se intentó reanimarla, no fue posible; ya no presentaba signos vitales, por lo que sus familiares procederán a realizar los trámites correspondientes para su velorio y sepultura.

El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan determinar cómo se produjo el accidente.

