La pequeña Anais Mejía, de 3 años, murió ahogada en la pila de su casa en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Una menor de tan solo 3 años perdió la vida ahogada en la pila de su casa en la colonia El Berrinche, en Encarnación, Ocotepeque. La niña fue identificada como Anais Mejía. Según información preliminar, el hecho ocurrió mientras los padres de la menor realizaban tareas del hogar.

Ya había pasado mucho tiempo cuando los padres de Anais se percataron de la ausencia de la pequeña. Minutos después, la familia encontró la terrible escena de la niña sin vida en la pila de agua. Algunos residentes se acercaron a la vivienda para ofrecer apoyo a la familia. Hasta el momento, se desconoce cuántos adultos se encontraban en la vivienda al momento del accidente.