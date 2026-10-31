Trump da un giro y llama a votar por María Elvira Salazar tras sus roces por inmigración

Nueva York, EE UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en las redes sociales este sábado que apoya a la representante María Elvira Salazar, la congresista republicana que busca la reelección y ganó notoriedad nacional por criticar las deportaciones que promueve el mandatario.

Trump publicó el nombre de la legisladora de Miami de origen cubano, quien afronta una de las contiendas más reñidas en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, entre otros candidatos de Florida, junto con el mensaje: "AL GRAN PUEBLO DE FLORIDA, SALGAN Y VOTEN POR MARÍA".

Esto representa un giro de última hora para Trump, quien el mes pasado amplificó una avalancha de comentarios en línea críticos contra Salazar.