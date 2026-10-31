Vaguada y humedad del Caribe dejarán lluvias dispersas en Honduras este domingo 1 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este domingo 1 de noviembre de 2026; sin embargo, por la tarde se espera un incremento de la nubosidad y precipitaciones débiles dispersas debido a la formación de una vaguada y al ingreso de humedad procedente del mar Caribe.
Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que las lluvias se presentarán en las regiones norte, oriente, noroccidente y algunas áreas de la región central.
De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en los sectores de montaña, donde se concentrarán las precipitaciones previstas para la jornada.
En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno indicó que el oleaje en el mar Caribe alcanzará entre uno y tres pies de altura.
Mientras tanto, en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre dos y cuatro pies, según el reporte meteorológico.
Temperaturas por región
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 18 grados.
En la región central, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados Celsius, mientras que en la región insular se espera una máxima de 29 y una mínima de 25 grados.
Para la región norte se pronostica una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados Celsius.
En el oriente del país, los termómetros marcarán una máxima de 32 grados y una mínima de 18 grados.
La región sur registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 24 grados.
Por su parte, en la región occidental se esperan temperaturas más frescas, con una máxima de 29 grados y una mínima de 14 grados Celsius.
Las condiciones previstas para este domingo 1 de noviembre estarán marcadas por el predominio de tiempo mayormente seco y lluvias débiles dispersas durante la tarde en las regiones señaladas por Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).