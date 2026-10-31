Vaguada y humedad del Caribe dejarán lluvias dispersas en Honduras este domingo 1 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana de este domingo 1 de noviembre de 2026; sin embargo, por la tarde se espera un incremento de la nubosidad y precipitaciones débiles dispersas debido a la formación de una vaguada y al ingreso de humedad procedente del mar Caribe. Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), explicó que las lluvias se presentarán en las regiones norte, oriente, noroccidente y algunas áreas de la región central. De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados de lluvia se esperan en los sectores de montaña, donde se concentrarán las precipitaciones previstas para la jornada.

En cuanto a las condiciones marítimas, Centeno indicó que el oleaje en el mar Caribe alcanzará entre uno y tres pies de altura. Mientras tanto, en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre dos y cuatro pies, según el reporte meteorológico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por región

Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 28 grados Celsius y una mínima de 18 grados. En la región central, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 31 grados Celsius, mientras que en la región insular se espera una máxima de 29 y una mínima de 25 grados. Para la región norte se pronostica una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados Celsius.