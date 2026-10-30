Gobierno concede asueto de medio día a empleados públicos por el Día de Difuntos

Tegucigalpa, Honduras.- Los empleados del sector público tendrán asueto de medio día el próximo lunes -2 de noviembre-, a partir de las 12:00 del mediodía, con motivo de la conmemoración del Día de Difuntos. La disposición fue anunciada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, con el propósito de que las familias hondureñas puedan reunirse para honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos. De acuerdo con la comunicación oficial, el asueto se concederá a todos los empleados de la Administración Pública y entrará en vigencia a partir de las 12:00 del mediodía del lunes.

Sin embargo, la medida contempla excepciones para las instituciones que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantener la atención de emergencias y las labores de prevención. Entre las dependencias que deberán continuar con sus operaciones figuran las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), responsables de desarrollar acciones para prevenir, reducir y atender situaciones de riesgo en el territorio nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, deberán permanecer operativas las instituciones que prestan servicios considerados vitales para la población y cuya interrupción podría afectar la atención de necesidades urgentes.