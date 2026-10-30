Gobierno y taxistas llegan a acuerdo de bono y descartan paro de labores

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura y representantes del sector taxi alcanzaron este viernes -30 de octubre-un acuerdo para evitar una paralización del labores, donde se comprometieron implementar acciones para mejorar el servicio. En la reunión se abordaron medidas para reducir los costos operativos, acelerar la conversión de las unidades a gas LPG y establecer una compensación económica para los transportistas. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, calificó el encuentro como “súper productivo” y explicó que uno de los compromisos consiste en establecer un mecanismo más eficientes.

Otro de los puntos abordados fue el combate a la ilegalidad y la competencia desleal en el rubro, que opera bajo un sistema de concesiones y regulación estatal. Como parte de los acuerdos, las autoridades y los dirigentes del transporte construirán una base de datos para identificar la cantidad de taxis que circulan en el país, cuáles ya utilizan LPG vehicular y cuántos todavía dependen de la gasolina. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A partir de ese registro se determinará la compensación económica para los operadores, que podría comenzar en octubre de 2026 y extenderse durante los últimos tres meses del año.