Gobierno y taxistas llegan a acuerdo de bono y descartan paro de labores

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura y representantes del sector taxi alcanzaron este viernes -30 de octubre-un acuerdo para evitar una paralización del labores, donde se comprometieron implementar acciones para mejorar el servicio.
En la reunión se abordaron medidas para reducir los costos operativos, acelerar la conversión de las unidades a gas LPG y establecer una compensación económica para los transportistas.
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, calificó el encuentro como “súper productivo” y explicó que uno de los compromisos consiste en establecer un mecanismo más eficientes.
Otro de los puntos abordados fue el combate a la ilegalidad y la competencia desleal en el rubro, que opera bajo un sistema de concesiones y regulación estatal.
Como parte de los acuerdos, las autoridades y los dirigentes del transporte construirán una base de datos para identificar la cantidad de taxis que circulan en el país, cuáles ya utilizan LPG vehicular y cuántos todavía dependen de la gasolina.
A partir de ese registro se determinará la compensación económica para los operadores, que podría comenzar en octubre de 2026 y extenderse durante los últimos tres meses del año.
Rigoberto Cerrato, presidente de la Asociación de Taxistas Unidos de Honduras (Ataxuh), confirmó que el Gobierno otorgará un bono entre octubre y diciembre. Sin embargo, indicó que el monto todavía no está definido y que esperan establecerlo durante esta semana.
Tras la reunión, Cerrato descartó que el sector vaya a paralizar sus unidades y manifestó que el compromiso alcanzado con el presidente Asfura fue aceptable para los transportistas.
El acuerdo se alcanza en medio de las alzas en los precios de los combustibles, pese a que el Gobierno mantiene subsidios en el diésel, la gasolina regular y el LPG vehicular.