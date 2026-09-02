Transporte urbano anuncia posible paro por falta de bono compensatorio

Tegucigalpa, Honduras.- Líderes del sector transporte urbano advirtieron sobre posibles jornadas de protesta a nivel nacional debido a los continuos retrasos y compromisos financieros no saldados por parte de las autoridades gubernamentales con esta industria.

Wilmer Cálix, dirigente y vocero del rubro, comentó al noticiario TN5 Matutino que los transportistas de carga pesada comenzaron las acciones ayer, haciendo alusión a las tomas en la carretera Panamericana, específicamente en el acceso a la zona portuaria de San Lorenzo, Valle, como medida de presión para exigir al gobierno una reducción en el precio de los combustibles.

"Nosotros como transporte urbano tenemos algunas exigencias con el Gobierno central debido a incumplimientos que se vienen dando. Hay una deuda del bono compensatorio que ya asciende a una cantidad de 150 millones aproximadamente", afirmó el representante.