Transporte urbano anuncia posible paro por falta de bono compensatorio

Tegucigalpa, Honduras.- Líderes del sector transporte urbano advirtieron sobre posibles jornadas de protesta a nivel nacional debido a los continuos retrasos y compromisos financieros no saldados por parte de las autoridades gubernamentales con esta industria.
Wilmer Cálix, dirigente y vocero del rubro, comentó al noticiario TN5 Matutino que los transportistas de carga pesada comenzaron las acciones ayer, haciendo alusión a las tomas en la carretera Panamericana, específicamente en el acceso a la zona portuaria de San Lorenzo, Valle, como medida de presión para exigir al gobierno una reducción en el precio de los combustibles.
"Nosotros como transporte urbano tenemos algunas exigencias con el Gobierno central debido a incumplimientos que se vienen dando. Hay una deuda del bono compensatorio que ya asciende a una cantidad de 150 millones aproximadamente", afirmó el representante.
Asimismo, indicó que había un acuerdo para mantener un subsidio a los combustibles y que el presidente de la República les había planteado un alivio de dos lempiras por combustible, pero señaló que actualmente ese compromiso está en duda.
¿Solución?
El dirigente remarcó que varios de los pactos convenidos previamente con el Poder Ejecutivo han quedado relegados sin dar una solución definitiva a las unidades.
"Debemos firmar un documento o hacer una revisión de las tarifas para saber la responsabilidad del sector transporte y las responsabilidades del gobierno central. Esta problemática en el sector y el gobierno debe terminar. Todos los gobiernos que pasan, hay problemas en el sector transporte".
Por ello, Cálix hizo un llamado al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y al presidente de la República para que se cumplan los compromisos adquiridos con el sector.
“Al final, si el acuerdo no se cumple, nosotros solicitaremos que se haga la revisión de la tarifa y que nos paguen lo que nos adeudan”, sentenció.