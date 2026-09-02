Fuerza Naval de Honduras conmemora 161 años de servicio a la nación

Tegucigalpa, Honduras.-La Fuerza Naval de Honduras conmemora su 161.º aniversario con un acto solemne que se desarrolla en las instalaciones del Estado Mayor General Naval, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberania nacional, la seguridad de los espacios maritimos y el servicio a la población hondureña. El acto conmemorativo es presidido por el Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras, Capitán de Navío Juan Antonio de Jesús Rivera, junto a autoridades militares, invitados especiales y personal que integra la institución. Fundada el 1 de agosto de 1865, la Fuerza Naval de Honduras ha construido una gran trayectoria al servicio de la nación, fortaleciendo progresivamente sus capacidades para responder a los diferentes desafíos relacionados con la seguridad, defensa y protección de los espacios marítimos del país.

A lo largo de su historia, generaciones de Oficiales, Suboficiales, Cadetes, estudiantes a Suboficiales, Marinos, Infantes de Marina y personal Auxiliar han contribuido al cumplimiento de las diferentes misiones asignadas a la institución. Actualmente, la Fuerza Naval mantiene presencia operacional en los espacios marítimos del litoral Caribe y el Pacífico hondureño, desarrollando operaciones de vigilancia y seguridad marítima, defensa de la soberanía, combate al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, lucha contra la pesca ilegal y protección de los recursos marinos. A estas labores se suman las operaciones de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, proyección social y protección del medio ambiente, como parte de las acciones que la institución desarrolla en beneficio de la población hondureña.

Su labor

En materia de lucha contra las actividades ilícitas, la Fuerza Naval de Honduras ha asegurado 15 plantaciones de hoja de coca, en una extensión de 40 manzanas, en las que se contabilizaron 220 mil plantas del supuesto alucinógeno. Asimismo, se han asegurado 10 plantaciones de marihuana, en una extensión de 30 manzanas, en las que se contabilizaron 105, mil arbustos del supuesto alucinógeno. A estas acciones se suman cuatro narcolaboratorios destruidos. En Operaciones de Búsqueda y Rescate, se han realizado 26 misiones SAR, media cuales se ha logrado poner a salvo a más de 250 personas en diferentes situaciones de emergencia.