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Gobierno garantiza maquinaria para los 28 municipios de Lempira ante la sequía

Ocho alcaldías fueron incluidas en la primera etapa de entrega de equipos, destinados a construir reservorios de agua, mantener caminos productivos y atender puntos críticos

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 09:53
Gobierno garantiza maquinaria para los 28 municipios de Lempira ante la sequía

Actualmente 14 municipios del departamento se encuentran en alerta roja y otros 14 en alerta amarilla.

Foto cortesía: Presidencia Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una reunión de trabajo con los alcaldes, regidores, diputados y la gobernadora de Lempira, Michelle Rosa Guevara, el gobierno acordó brindar maquinaria y asistencia humanitaria para la población efectada por la sequía y atención de la infraestructura productiva.

En la reunión, las autoridades municipales plantearon al mandatario sus solicitudes relacionadas con la maquinaria municipal, la asistencia, así como el mantenimiento de caminos productivos y la construcción de reservorios de agua.

El diputado por Lempira, Wilson Pineda, explicó que actualmente 14 municipios del departamento se encuentran en alerta roja y otros 14 en alerta amarilla, por lo que los alcaldes buscaban conocer la ruta de atención y la calendarización de los recursos destinados a enfrentar la emergencia.

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En ese sentido, se aclaró que se priorizó la entrega de maquinaria a los municipios contemplados en el decreto de emergencia por sequía; sin embargo, Lempira no quedará excluido de la respuesta del Gobierno, ya que la asistencia humanitaria será extendida a los municipios que requieran apoyo y la maquinaria llegará progresivamente a las 298 alcaldías del país.

La gobernadora de Lempira, Michelle Rosa Guevara, destacó que Asfura ratificó su compromiso con los 28 municipios del departamento y confirmó que las alcaldías que aún no han recibido maquinaria serán incorporados en los siguientes lotes.

Guevara informó además que ocho municipios de Lempira ya fueron contemplados en la primera etapa de entrega de maquinaria, cuya movilización hacia el departamento se encuentra en proceso. Estos equipos permitirán ejecutar obras como reservorios de agua, mantenimiento de caminos y atención de puntos críticos, de acuerdo con las necesidades identificadas.

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Por su parte, el delegado presidencial para la descentralización municipal, José Antonio Mendoza, explicó que el decreto ejecutivo 008-2026 establece la dotación de maquinaria para los municipios del país, como parte del fortalecimiento de los gobiernos locales y de su capacidad para atender las necesidades de infraestructura social y productiva.

La reunión también permitió dar seguimiento a otros proyectos de infraestructura para Lempira. Las autoridades señalaron que, únicamente a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), se ejecutan inversiones por alrededor de 900 millones de lempiras en carreteras y puentes, además de nuevos diseños que podrían convertirse en obras para el próximo año.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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