Gobierno garantiza maquinaria para los 28 municipios de Lempira ante la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una reunión de trabajo con los alcaldes, regidores, diputados y la gobernadora de Lempira, Michelle Rosa Guevara, el gobierno acordó brindar maquinaria y asistencia humanitaria para la población efectada por la sequía y atención de la infraestructura productiva. En la reunión, las autoridades municipales plantearon al mandatario sus solicitudes relacionadas con la maquinaria municipal, la asistencia, así como el mantenimiento de caminos productivos y la construcción de reservorios de agua. El diputado por Lempira, Wilson Pineda, explicó que actualmente 14 municipios del departamento se encuentran en alerta roja y otros 14 en alerta amarilla, por lo que los alcaldes buscaban conocer la ruta de atención y la calendarización de los recursos destinados a enfrentar la emergencia.

En ese sentido, se aclaró que se priorizó la entrega de maquinaria a los municipios contemplados en el decreto de emergencia por sequía; sin embargo, Lempira no quedará excluido de la respuesta del Gobierno, ya que la asistencia humanitaria será extendida a los municipios que requieran apoyo y la maquinaria llegará progresivamente a las 298 alcaldías del país. La gobernadora de Lempira, Michelle Rosa Guevara, destacó que Asfura ratificó su compromiso con los 28 municipios del departamento y confirmó que las alcaldías que aún no han recibido maquinaria serán incorporados en los siguientes lotes. Guevara informó además que ocho municipios de Lempira ya fueron contemplados en la primera etapa de entrega de maquinaria, cuya movilización hacia el departamento se encuentra en proceso. Estos equipos permitirán ejecutar obras como reservorios de agua, mantenimiento de caminos y atención de puntos críticos, de acuerdo con las necesidades identificadas.