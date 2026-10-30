HISTORY y el IHT sellan alianza para promover el turismo internacional

Miami, Estados Unidos.- Honduras busca ampliar su proyección turística internacional mediante una alianza estratégica entre HISTORY y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que contempla una campaña multiplataforma para mostrar la riqueza natural, histórica y cultural del país ante las audiencias de América Latina. La iniciativa, denominada “La H cuenta una historia”, fue desarrollada durante siete meses de trabajo conjunto y tuvo su presentación oficial este viernes 30 de octubre en Honduras, con el lanzamiento de un adelanto audiovisual que marcará el inicio de la campaña. La propuesta tendrá como protagonistas tres destinos del país: Copán, Tegucigalpa y Roatán, regiones que servirán para mostrar diferentes experiencias relacionadas con el patrimonio arqueológico, la cultura, los paisajes naturales y las tradiciones hondureñas.

La campaña estará estructurada en tres ejes narrativos. El primero, denominado Horizontes, destacará los paisajes, las playas, las selvas y la biodiversidad. El segundo, Herencia, se enfocará en el legado arqueológico y cultural, con especial atención a la civilización maya. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El tercer componente, Historias, buscará acercar a las audiencias a las tradiciones, la gastronomía y la calidez de la población hondureña, como parte de la estrategia para presentar al país como un destino turístico con diversas experiencias.

Producción

La alianza también contempla la producción de contenidos audiovisuales originales de corta y larga duración, además de programación temática y acciones promocionales que se transmitirán mediante televisión, YouTube y redes sociales en diferentes países de América Latina. Entre los formatos anunciados figuran Destino H y Rutas H, que mostrarán los principales atractivos turísticos y experiencias que ofrece Honduras.

Esta producción estará integrada por tres episodios y su rodaje está previsto para noviembre, la cual recorrerá los orígenes de la antigua ciudad maya y su patrimonio arquitectónico.