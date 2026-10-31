HBO Max estrena especial de It: Welcome to Derry por Halloween

El capítulo titulado A Story of Derry dura aproximadamente 30 minutos, suficientes para explorar la historia del pueblo donde habita la aterradora entidad conocida como Pennywise, un calentamiento previo al estreno de la segunda temporada de la serie que está prevista para finales de 2027 o principios de 2028, tras la confirmación de su renovación en agosto pasado.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Vaya sorpresa la de HBO Max , sin siquiera hacer promoción se lanzó con un especial de It: Welcome to Derry , la serie precuela de las películas It (2017) e It: Chapter Two (2019) que la plataforma estrenó en octubre de 2025 con gran éxito.

El anuncio de este capítulo sorpresa lo dio HBO Max en sus redes sociales, a manera de invitación para descubrir el día de Halloween la historia inédita sobre los orígenes de Pennywise, que además es una de las grandes inspiraciones de disfraces para esta fecha.

La sinopsis del capítulo especial señala que la historia sigue a tres jóvenes que se aventuran en el bosque de Western Wood, donde se encuentran con un antiguo y aterrador espíritu.

La producción profundiza en el pasado de la región y en la historia de los pueblos indígenas que habitaban esas tierras, y explora al personaje antes de que Pennywise se convirtiera en su amenaza más reconocida.

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El reparto incluye a Kiawentiio, Brandon Oakes, Isabel Deroy-Olson, Michael Podemski-Bedard, Morningstar Angeline, Jennifer Podemski, Brenda Odjick, Jennifer Guerrero, Zahn McClarnon y Eric Trask.

El episodio fue escrito por Cherie Dimaline y Jasmyne Flournoy, mientras que Tazbah Chavez estuvo a cargo de la dirección. Barbara y Andy Muschietti, entre otros, figuran en la producción.

El objetivo de HBO Max con It: Welcome to Derry es situarse cada vez más en el pasado, por ello la primera temporada se sitúa en 1962, y la segunda retrocederá hasta 1935, durante la Gran Depresión, para abordar la masacre de la banda Bradley, un grupo de asaltantes que llega a Derry y termina enfrentándose a un horror inesperado.