Antes de House of the Dragon, Olivia Cooke perdió un papel en Star Wars

Olivia Cooke, la actriz que hoy da vida a Alicent Hightower en la tercera temporada de House of the Dragon, admitió públicamente que, años antes de pisar los sets de HBO, se presentó a las audiciones para un rol en Star Wars.
El papel en cuestión era el de Rey en Star Wars: The Force Awakens y que su desempeño fue, según sus propias palabras, deplorable.
Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Cooke fue interrogada sobre los rumores que alguna vez la situaron como candidata para una película de la saga galáctica.
La actriz británica descartó de entrada que esas versiones tuvieran algo de cierto en lo que respecta a The Last Jedi, la entrega de 2017, calificándolas como un "rumor extraño" que nunca supo de dónde surgió.
Lo que sí confirmó fue distinto, y mucho más revelador. Cooke reconoció que audicionó un par de veces para el papel de Rey en la primera entrega del nuevo ciclo de la saga, estrenada en 2015.
El relato de cómo se desenvolvió en esas pruebas no dejó lugar a la ambigüedad: "fue muy malo", dijo.
La autocrítica de la actriz no estuvo acompañada de amargura. Al contrario, Cooke reconoció sin titubeos que el personaje terminó en las manos correctas.
La revelación llega en un momento particularmente significativo para Cooke. La tercera temporada de House of the Dragon se estrenó el pasado domingo 22 de junio de 2026 en HBO Max, lo que convierte a la actriz en una de las figuras más prominentes de la televisión internacional en este momento.
La cuarta y última temporada de la serie está prevista para 2028.
Nacida el 27 de diciembre de 1993 en Oldham, Inglaterra, Cooke comenzó a tomar clases de teatro desde los ocho años. Protagonizó producciones como Me and Earl and the Dying Girl, Ready Player One y el drama Sound of Metal, que le valió reconocimiento de la crítica antes de que llegara su papel en la precuela de Game of Thrones.
La anécdota de Star Wars no es un caso aislado en la industria. Tom Holland también confesó en 2021 que estuvo en el proceso de selección para el papel de Finn en la misma película, rol que finalmente recayó en John Boyega. Las audiciones masivas para The Force Awakens pasaron a ser, con los años, parte del folclore de Hollywood.
Para Cooke, la puerta hacia esa galaxia imaginaria quedó cerrada hace más de una década. La actriz no especificó si estaría dispuesta a explorar alguna oportunidad futura dentro del universo de Star Wars. Lo que sí quedó claro, con cada capítulo de la temporada en curso, es que Westeros le sienta a la perfección.