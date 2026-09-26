¿Ganas de sustos? Top 11 de películas de terror para ver antes de octubre

El calendario todavía no marca octubre, pero el catálogo de terror en streaming ya está desbordado. No hace falta esperar a que llegue la fecha oficial de los sustos para sentarse frente a la pantalla; las plataformas llevan semanas sumando títulos que van del drama familiar más perturbador al slasher más sangriento, pasando por vampiros, muñecas asesinas y rituales que nadie debería intentar en casa.
Late Night with the Devil recrea la transmisión en vivo de un programa nocturno de 1977 que se sale de control tras invitar a una supuesta sobreviviente de un ritual satánico. David Dastmalchian encabeza esta propuesta que juega con el formato de found footage televisivo y que ha sido celebrada por su originalidad dentro del género. Está en HBO Max y Netflix.
"Abigail" parte de un secuestro que sale terriblemente mal. Un grupo de criminales retiene a una niña de 12 años pensando que se trata de una simple bailarina hija de un poderoso capo, pero pronto descubren que están encerrados con una vampira capaz de acabar con todos ellos, uno por uno, dentro de la mansión. La combinación de comedia negra y terror gore le valió buenas críticas tras su estreno. Disponible en Netflix y Prime Video.
"Nosferatu", la versión de Robert Eggers del clásico vampírico de 1922, reinterpreta la historia del Conde Orlok con un elenco encabezado por Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp y Nicholas Hoult. La ambientación gótica y la fotografía cuidada al detalle la convirtieron en una de las cintas de terror más reconocidas del año pasado, con cuatro nominaciones al Oscar incluidas. Está en HBO Max y Prime Video.
Terrifier 3, titulada en la región "Terrifier 3: Payaso Siniestro", lleva al límite la violencia explícita que hizo famosa a la saga de Art el Payaso. Esta tercera entrega traslada el terror a la temporada navideña y amplía el universo del personaje explicando parte de su origen, siempre con el sello gore que caracteriza a la franquicia. Puede verse por suscripción en Prime Video y HBO Max, según el catálogo del país.
Smile 2 traslada la maldición de las sonrisas al mundo de una estrella pop a punto de salir de gira. La protagonista, interpretada por Naomi Scott, empieza a enfrentar sucesos cada vez más inquietantes mientras intenta mantener el control de su carrera y de su propia cordura. Su casa actual es Netflix y Prime Video.
M3GAN combina inteligencia artificial y slasher en la historia de una ingeniera en robótica que crea una muñeca pensada para acompañar a su sobrina huérfana. La programación de la muñeca funciona demasiado bien y su instinto de protección se convierte en una amenaza real para todo lo que la rodea. La cinta se ganó un lugar entre el terror más comentado de los últimos años gracias a su mezcla de humor negro y violencia calculada. Puede verse en HBO Max, Netflix y Prime Video.
"Hereditary: el legado del diablo" abrió una etapa distinta para el terror hace más de siete años y sigue funcionando como una lección de tensión sostenida. La historia sigue a una familia que empieza a descubrir secretos macabros ligados a su propia herencia tras la muerte de la matriarca, y lo hace sin recurrir a sustos fáciles, apostando por un ambiente de angustia que se acumula hasta un desenlace difícil de olvidar. Puede verse en Netflix y Amazon Prime Video.
Barbarian sorprendió en 2022 por lo bien que ocultó su verdadera premisa en los tráilers, y ese factor sorpresa sigue intacto para quien no la haya visto. Una joven que llega de madrugada a una casa alquilada en Detroit descubre que ya hay un desconocido alojado allí, y lo que sigue después es una de las vueltas más comentadas del terror reciente. Está disponible en HBO Max, Netflix y Prime Video.
Weapons, dirigida por Zach Cregger tras el éxito de Barbarian, parte de una premisa perturbadora: todos los niños de un salón de clases desaparecen la misma noche a la misma hora, excepto uno. La cinta avanza a través de distintos personajes de la comunidad y mezcla momentos de humor negro con escenas de auténtico desasosiego. Josh Brolin y Julia Garner encabezan el reparto. Está disponible en HBO Max y Amazon Prime Video.
Bring Her Back, conocida también como "Devuélvemela", llega de los mismos directores australianos de Talk to Me. Dos hermanos son enviados a vivir con una madre adoptiva que parece demasiado perfecta tras la muerte repentina de su padre, y pronto descubren que un ritual oscuro se prepara en la casa. Sally Hawkins protagoniza esta propuesta de body horror. Se encuentra en HBO Max y Prime Video.
Sinners, titulada en la región "Los pecadores", combina vampiros, música blues y la experiencia de dos hermanos gemelos que regresan a Misisipi para abrir su propio negocio en los años treinta. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, se convirtió en una de las producciones de terror mejor valoradas del año por crítica y público. Puede verse en HBO Max.