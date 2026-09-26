¿Ganas de sustos? Top 11 de películas de terror para ver antes de octubre

M3GAN combina inteligencia artificial y slasher en la historia de una ingeniera en robótica que crea una muñeca pensada para acompañar a su sobrina huérfana. La programación de la muñeca funciona demasiado bien y su instinto de protección se convierte en una amenaza real para todo lo que la rodea. La cinta se ganó un lugar entre el terror más comentado de los últimos años gracias a su mezcla de humor negro y violencia calculada. Puede verse en HBO Max, Netflix y Prime Video.