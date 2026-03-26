HBO revela el primer adelanto de "Harry Potter, la serie" y su fecha de estreno

Watford, Inglaeterra.- HBO encendió las redes sociales y los foros de fanáticos con el lanzamiento de su primer tráiler oficial de la serie "Harry Potter y la piedra filosofal", nombre que llevará la primera temporada en homenaje al título original de la novela de J.K. Rowling. Lo que durante meses se había manejado como un estreno tentativo para 2027 quedó atrás en cuestión de segundos: la fecha de lanzamiento confirmada es la Navidad de 2026, antes de lo que se había anunciado públicamente. La producción planea siete temporadas en total, una por cada libro de la saga, y cada entrega promete una adaptación fiel a los textos de Rowling. Esta ambición narrativa marca una diferencia sustancial con las películas de Warner Bros., que por razones de formato comprimieron subtramas enteras y sacrificaron personajes secundarios de peso.

El tráiler arranca precisamente donde empieza todo: en el número 4 de Privet Drive. Aunt Petunia, interpretada por Bel Powley, le dice a Harry mientras le corta el cabello, "¿Crees que eres alguien especial? No tienes nada de especial".

Segundos después, la carta de Hogwarts lo cambia todo. El fabricante de varitas Garrick Ollivander, encarnado por Anton Lesser, cierra el avance con las palabras, "Creo que podemos esperar grandes cosas de ti".



El papel protagónico recayó en Dominic McLaughlin, quien superó a más de 30,000 actores para quedarse con el rol. Lo acompañan Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. En el elenco adulto destacan nombres de peso: John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como la profesora McGonagall, Nick Frost como Hagrid y Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape. Precisamente la elección de Essiedu ha generado debate dentro de ciertos sectores del fandom. El actor ha revelado que recibió amenazas de muerte por asumir el papel y que ha utilizado esa hostilidad para alimentar su trabajo. "Me han dicho: 'renuncia o te mataré'", declaró en una entrevista con The Times. Su caso se inscribe en una discusión más amplia sobre representación y fidelidad al texto fuente que la industria del entretenimiento lleva años procesando sin consenso.