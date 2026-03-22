El nuevo Snape de Harry Potter recibe amenazas racistas

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter producida por HBO, ha revelado que recibe amenazas de muerte desde que se anunció su incorporación al proyecto. Essiedu, de 35 años, se encuentra actualmente rodando la serie en Watford, cuyo estreno está previsto para 2027.

En una entrevista con The Sunday Times, el actor describió el contenido de los mensajes que recibe: "Si abro Instagram veo a alguien diciéndome: 'Voy a ir a tu casa y matarte'". Essiedu señaló que el origen del abuso es de carácter racial, dado que parte del público rechaza que un hombre negro interprete al personaje que Alan Rickman llevó a la pantalla grande junto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. El actor indicó que no ha denunciado los mensajes porque hacerlo no le proporcionaría alivio, y añadió que el rechazo no ha hecho sino reforzar su determinación. "El abuso me impulsa. Pienso en cómo me sentía de niño imaginándome en Hogwarts, y en la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo." Essiedu también abordó en la entrevista su postura sobre los derechos de las personas trans, contraria a la de J.K. Rowling, creadora de la saga.