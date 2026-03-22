El nuevo Snape de Harry Potter recibe amenazas racistas

Los Ángeles, Estados Unidos.-El actor Paapa Essiedu, elegido para interpretar a Severus Snape en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter producida por HBO, ha revelado que recibe amenazas de muerte desde que se anunció su incorporación al proyecto.
Essiedu, de 35 años, se encuentra actualmente rodando la serie en Watford, cuyo estreno está previsto para 2027.
En una entrevista con The Sunday Times, el actor describió el contenido de los mensajes que recibe: "Si abro Instagram veo a alguien diciéndome: 'Voy a ir a tu casa y matarte'".
Essiedu señaló que el origen del abuso es de carácter racial, dado que parte del público rechaza que un hombre negro interprete al personaje que Alan Rickman llevó a la pantalla grande junto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.
El actor indicó que no ha denunciado los mensajes porque hacerlo no le proporcionaría alivio, y añadió que el rechazo no ha hecho sino reforzar su determinación. "El abuso me impulsa. Pienso en cómo me sentía de niño imaginándome en Hogwarts, y en la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo."
Essiedu también abordó en la entrevista su postura sobre los derechos de las personas trans, contraria a la de J.K. Rowling, creadora de la saga.
El año pasado firmó una carta abierta que cuestionaba una resolución del Tribunal Supremo sobre la definición legal de mujer y sexo biológico, decisión que Rowling celebró públicamente. Tras conocerse su firma, surgieron peticiones para que fuera apartado del papel, pero el actor afirmó no arrepentirse de haber expresado su opinión.
La polémica en torno al reparto no afecta únicamente a Essiedu. John Lithgow, de 80 años, quien interpretará a Albus Dumbledore, reveló esta semana en una entrevista con The New York Times que estuvo a punto de rechazar el papel tras recibir críticas de seguidores que le pedían apartarse del proyecto por la vinculación de Rowling con la serie, donde ejerce como productora ejecutiva.
Lithgow subrayó que no comparte las posiciones de la autora y que, pese a las presiones, decidió continuar.
La serie contará también con Janet McTeer como Minerva McGonagall y Nick Frost como Rubeus Hagrid.