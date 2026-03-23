Hacks llega a su fin: HBO Max anuncia la fecha de estreno de su última temporada

Hacks llegó a HBO Max en mayo de 2021 y desde entonces acumuló cuatro nominaciones consecutivas al Emmy a la Mejor comedia, ganándolo en su tercera temporada. Smart, por su parte, se llevó el galardón a la Mejor actriz en cada año en que estuvo en competencia. Einbinder, su coprotagonista, sumó su propio Emmy en 2025 a Mejor actriz de reparto en comedia.