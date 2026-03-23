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Hacks llega a su fin: HBO Max anuncia la fecha de estreno de su última temporada

HBO Max confirmó este lunes el fin de Hacks, la comedia más premiada de la televisión, con una quinta temporada que cerrará cinco años de historia

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 13:34
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HBO Max anunció este lunes que la quinta entrega de Hacks, la comedia ganadora del Emmy que construyó Jean Smart episodio a episodio durante cinco años, será también la definitiva.

 Foto: Cortesía | HBO Max
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La plataforma fijó el 9 de abril como fecha de debut, acompañando el anuncio con el primer tráiler oficial de la temporada.

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La temporada constará de 10 episodios que se estrenarán semanalmente, con dos capítulos el 30 de abril y el 7 de mayo, y el cierre de la serie programado para el 28 de mayo.

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El final de la ficción ya no es un rumor ni una insinuación de sus protagonistas: es un hecho confirmado.

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La sinopsis oficial sitúa la acción tras los reportes erróneos que dieron por muerta a Deborah Vance al término de la cuarta temporada.

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Ella y Ava regresan a Las Vegas más decididas que nunca a consolidar el legado de Deborah como comediante.

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El tráiler arranca, precisamente, con esa imagen: Smart conduciendo hacia su mansión y encontrando su portal cubierto de flores y muñecos dejados por seguidores que la creían muerta.

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Hacks llegó a HBO Max en mayo de 2021 y desde entonces acumuló cuatro nominaciones consecutivas al Emmy a la Mejor comedia, ganándolo en su tercera temporada. Smart, por su parte, se llevó el galardón a la Mejor actriz en cada año en que estuvo en competencia. Einbinder, su coprotagonista, sumó su propio Emmy en 2025 a Mejor actriz de reparto en comedia.

 Foto: EFE
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A lo largo de sus cinco temporadas, Hacks habrá producido 47 episodios. Además de los Emmy, la serie acumuló dos premios del Sindicato de Guionistas, galardones del Sindicato de Directores y un Premio Peabody, entre otros reconocimientos.

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El elenco regresa con Jean Smart, Hannah Einbinder, Paul W. Downs, Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo.

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Entre los invitados de esta temporada figuran Tony Goldwyn, Kaitlin Olson, Leslie Bibb, Cherry Jones y Ann Dowd. Christopher Briney, conocido por The Summer I Turned Pretty, se incorpora también como estrella invitada.

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La serie fue creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, quienes también ejercen como showrunners. La producción está a cargo de Universal Television, una división de Universal Studio Group.

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