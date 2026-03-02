HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming

Tegucigalpa, Honduras.- HBO Max y Paramount+ se integrarán en un único servicio de streaming directo al consumidor, según confirmó David Ellison, CEO de Paramount, durante una llamada con inversores en la que expuso su plan de negocio.

La operación está condicionada a que se complete la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, un proceso que aún enfrenta obstáculos regulatorios de consideración.

"Planeamos unir los dos servicios, lo que hoy nos da algo más de 200 millones de suscriptores directos", afirmó Ellison. "Creemos que eso nos posiciona para competir con los líderes del sector". El destinatario implícito del mensaje era Netflix, cuya escala ha sido uno de los argumentos centrales que motivaron la operación desde el principio.