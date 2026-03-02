HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming

Tegucigalpa, Honduras.- HBO Max y Paramount+ se integrarán en un único servicio de streaming directo al consumidor, según confirmó David Ellison, CEO de Paramount, durante una llamada con inversores en la que expuso su plan de negocio.
La operación está condicionada a que se complete la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, un proceso que aún enfrenta obstáculos regulatorios de consideración.
"Planeamos unir los dos servicios, lo que hoy nos da algo más de 200 millones de suscriptores directos", afirmó Ellison. "Creemos que eso nos posiciona para competir con los líderes del sector". El destinatario implícito del mensaje era Netflix, cuya escala ha sido uno de los argumentos centrales que motivaron la operación desde el principio.
La hoja de ruta de Ellison contempla que antes de mediados de 2026 Paramount habrá consolidado Paramount+, la plataforma gratuita Pluto TV y BET+ bajo una misma estructura tecnológica. La integración de HBO Max seguiría ese mismo modelo.
La lógica es clara. Combinar bibliotecas de contenido e infraestructura tecnológica para reducir costos y ganar peso competitivo en un mercado definido cada vez más por la escala.
Para quienes teman que la fusión diluya la identidad de HBO, Ellison ofreció una garantía explícita. "Casey Bloys y su equipo hacen un trabajo absolutamente extraordinario en HBO", dijo el ejecutivo. "Planeamos que pueda operar con independencia, para que HBO pueda hacer lo que hace increíblemente bien. Nuestra postura es que HBO debe seguir siendo HBO. Han construido una marca fenomenal y solo queremos que sigan haciendo más de lo mismo".
La operación también marca el fin de la participación de Netflix en el proceso. Warner Bros. rompió un acuerdo de adquisición previamente pactado con Netflix en favor de la oferta de Paramount Skydance, dejando a Netflix con una compensación por ruptura de 2.800 millones de dólares ya cobrada.