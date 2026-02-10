Paramount le hace nueva oferta a Warner Bros. Discovery

Mientras Netflix sigue invariable con su oferta de 27.75 dólares por acción para los negocios de streaming y películas, lo que se traduce en 72 mil millones de dólares, Paramount ofrece 30.00 dólares por acción y ha añadido una nueva tarifa.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Paramount no cesa en su lucha: quiere adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) y está poniendo sobre la mesa una nueva oferta, mientras que su competidor, Netflix , se mantiene sin fluctuaciones y en silencio.

Se trata de una "tasa de demora" (ticking fee) que agrega un pago de 0.25 dólares por acción a entregarse a los accionistas de WBD por cada trimestre que pase sin cerrarse la transacción después del 31 de diciembre de este 2026, lo que suma un monto global de 650 millones de dólares trimestrales.

Aparte de esto Paramount ofrece una cobertura de la penalización de Netflix, lo que significa que si WBD decide dar un paso atrás con su negociación con Netflix, y romper el acuerdo que han establecido hasta ahora de concretar la compra en el tercer trimestre de 2026, entonces Paramount financiaría la multa de 2,800 millones de dólares que WBD tendría que pagarle a Netflix.

Sumado a todo esto que ya es bastante, Paramount se compromete a asumir los 1,500 millones de dólares en costos financieros de WBD mediante un respaldo a sus bonistas. Y a cubrir $15,000 millones de un préstamo puente si sucede que los acreedores no lo asumen.

Además, de esto, otros 43,600 millones de dólares de capital aportados por la familia Ellison y RedBird Capital. Y se suman otros 54,000 millones en deuda bancaria.

En resumen, la oferta de Paramount es redonda, es una compra total. Ante esta disposición de compra sin competencia, Paramount pide a los accionistas de WBD que voten en contra del acuerdo de Netflix, a lo que Warner ha dicho a los accionistas que no se dejen influenciar.

Mientras tanto Netflix mantiene su oferta de 27.75 dólares por acción, y la compra parcial de WBD, puesto que a la compañía de streaming solo le interesa adquirir los estudios y la plataforma HBO Max, lo que significaría dividir el negocio.