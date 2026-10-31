Choloma vs Olimpia EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY

Choloma, Honduras .- Sigue la actividad de la jornada 12 del torneo Apertura con el juego entre el CD Choloma ante el Olimpia en la cancha del estario Rubén Deras.

Alineaciones:

Choloma: 24. José Pineda, 2. Kevin Álvarez, 23. Hermes Castillo, 21. Juan Capeluto, 14. Cristian Madrid, 29. Eiver Florez, 18. Jhoan Quejada, 19. Olvin Zamora, 10. Jordy Canales, 9. Lautaro Ferreira y 13. Ángel Villatoro. DT: Héctor Vargas.

Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 4. Edwin Lobo, 3. Clinton Bennett, 2. Emanuel Hernández, 12. Cristian Canales, 18. Raul García, 20. Axel Maldonado, 25. Didier Paguada, 45. Bryan Cortés, 21. Kilmar Peña y 19. Yustin Arboleda. DT: Eduardo Espinel.

El equipo 'Maquilero' que comanda el técnico argentino Héctor Vargas llega de ganar al Génesis y al Juticalpa.

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Por su parte el Olimpia de Eduardo Espinel en cuanto en Liga Nacional derrotó a UPN en su última presentación, pero en Copa Centroamericana de igualar y con eso siendo eliminado por Cartaginés.