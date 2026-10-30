Latinos, un voto clave para el control de la Cámara Baja de EE.UU. en más de 20 distritos

Miami, Estados Unidos.- Los latinos en Estados Unidos serán decisivos para definir el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato, al constituir el principal bloque de votantes oscilantes -sin lealtad fija a ningún partido- en más de 20 distritos clave, según organizaciones civiles. Con más de 39 millones de votantes potenciales, esta comunidad determinará dos decenas de distritos competitivos en Texas, California, Colorado, Florida, Arizona, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México y Pensilvania, según un análisis de la Coalición Empresarial Estadounidense para la Inmigración (ABIC, en inglés). Además, los latinos serán clave en estados donde coinciden una numerosa población de esta comunidad y contiendas reñidas por el Senado, empezando por Texas, donde se enfrentan el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico, seguido de Georgia y Carolina del Norte, en unas elecciones en las que se renovará un tercio de los escaños de esta Cámara, cuyo control también está en juego. Los latinos "son ahora el grupo más importante de votantes oscilantes" en el país, donde el presidente Donald Trump obtuvo cerca de la mitad de sus votos en la elección de 2024, un récord para un republicano, pero ahora el 61% de ellos dice que apoyará a los demócratas, según un sondeo de The New York Times publicado la semana pasada.

En 20 distritos que determinarán la Cámara Baja

Entre los distritos clave con votantes latinos están el 15 de Texas, donde el cantante demócrata Bobby Pulido desafía a la actual congresista Mónica de la Cruz, y el 27 de Florida, donde la representante republicana María Elvira Salazar despertó atención nacional por cuestionar un exceso en la política migratoria de Trump. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Otras contiendas clave para la Cámara Baja son el distrito 22 de California, el 8 de Colorado y otros distritos en la frontera con México, expuso a EFE Erica Bernal-Martínez, directora de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, en inglés). Los latinos representan el 15% de los ciudadanos con derecho al voto en Estados Unidos, pero "son el segundo electorado más grande del país" y hay zonas de Texas, Florida y California donde son mayoría, por lo que serán un "voto crucial", apuntó a EFE Yadira Sánchez, directora de la organización Poder Latinx.

El "verdadero" voto oscilante

La población hispana es una de las de mayor crecimiento en Estados Unidos, con 68 millones de latinos en 2024, casi el doble que los 35,3 millones del año 2000, por lo que representaron más de la mitad del crecimiento poblacional del país en ese periodo, según el Pew Research Center. La importancia de este bloque aumenta porque "los latinos continúan creciendo como electorado" y porque "las últimas elecciones han mostrado que son un verdadero voto oscilante", que no es fiel en automático a los demócratas o los republicanos, detalló Bernal-Martínez.

"Es un voto que pone atención a los candidatos, un voto que está atento a los temas que están debatiéndose, y también un voto dispuesto a cambiar de preferencias si siente que los candidatos y los partidos no están cumpliendo con las cosas que le importan a nuestra comunidad", argumentó Sánchez.

El "voto arrepentido"

Las encuestas y opiniones de los latinos muestran que "hay bastante arrepentimiento entre aquellos que salieron a votar por el presidente" Trump, opinó en una entrevista con EFE Franco Caliz-Aguilar, director ejecutivo de Community Change Voters, organización que también identifica más de 20 distritos clave con electores hispanos. Estos votantes están entre "las comunidades más presionadas por la política de la Administración y del Congreso", y están "sintiendo que están bajo ataque" por las deportaciones y la inflación, por lo que los datos de votación anticipada muestran que están participando más que en otros comicios, indicó Caliz-Aguilar. "Los latinos están en una posición donde necesitan salir a votar y creo que eso está atrás de estas cifras, que nos ha sorprendido hasta cierto punto que haya tanta motivación tan temprano en esta elección", apuntó. "Es una oportunidad para que esta comunidad diga 'basta' a una política que no los está ayudando", añadió.