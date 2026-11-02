Copiloto del avión que cayó en Florida tenía 20 años y era de origen brasileño

Miami, Estados Unidos.- Una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach (Florida) y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron este lunes sus familiares a medios locales.

Filgueiras era una de las copilotos del avión Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, según el canal de televiión local CBS12, que la entrevistó en 2023 cuando consiguió su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de obtener su permiso de conducir automóviles, mientras aún estudiaba el bachillerato (high school).

Al obtener su licencia, ya había acumulado 88 horas de vuelo.

La joven, nacida en Estados Unidos, era hija de una familia de brasileños en Florida, donde su madre contó al New York Post que estaba por cumplir 21 años de edad en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.