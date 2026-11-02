Mueren dos personas al desplomarse una avioneta en el centro de México

Pachuca, México.- Dos personas murieron este lunes al desplomarse una avioneta poco después de despegar de un aeropuerto de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo (centro), confirmó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La aeronave, una Cessna modelo 210 con matrícula XB-AZG, despegó a las 09:30 hora local (15:30 GMT) con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en el estado de Morelos, según informó la autoridad aeronáutica mexicana.

Sin embargo, apenas un minuto después, a las 09:31 hora local (15:31 GMT), la avioneta se precipitó a tierra durante la fase inicial de ascenso, aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista.