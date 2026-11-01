Trump libra una batalla desesperada por el control del Congreso

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump cierra este domingo su maratónica campaña de mítines para las elecciones del martes con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora. Tras anunciar inicialmente que cancelaba estos mitines, el mandatario reculó y decidió viajar, subrayando la importancia de su visita a estos territorios, en los que en 2024 ganó por diferencias de dos dígitos en puntos porcentuales pero donde el apoyo republicano ha caído en sus casi dos años de mandato.

Trump viajará a Dubuque, Iowa, para ofrecer el primero de los mitines, centrado en dar empuje a cuatro candidatos republicanos que encaran carreras muy ajustadas en un momento de creciente malestar en Estados Unidos para con el alto costo de la vida, alimentado en parte por la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles. La situación en Iowa parece un claro reflejo de ese panorama, ya que las encuestas solo muestran una ventaja clara para el partido de Trump en uno de los cuatro distritos que hay en disputa en este estado para la Cámara de Representantes. La carrera en las otras tres demarcaciones para la Cámara Baja está apretada, al igual que la de la gobernatura, donde el candidato republicano, Zach Lahn, va ligeramente por detrás en los sondeos con respecto a su rival demócrata, Rob Sand. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse