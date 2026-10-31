Los cortes de energía programados para este domingo 1 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció cortes de energía programados en varios lugares de los departamentos de Cortés, Copán y Ocotepeque para este domingo 1 de noviembre. De acuerdo con el reporte del ente energético, los apagones se deberán a trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas de transmisión. Algunos cortes comenzarán a las 6:00 de la mañana y terminarán a las 12:00 del mediodía; los más extensos concluirán hasta las 2:00 de la tarde.

A continuación el listado completo de lugares que se verán afectados por las medidas de la ENEE:

San Pedro Sula: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Colonia Suazo Córdova, ENEE (La Puerta), colonia Altamira, colonia Altiplano, aldea San Isidro, colonia Vieja Primavera, colonia Vieja Primavera II, colonia Nueva Primavera, aldea Las Peñitas, colonia Las Mesetas, colonia Villa Eugenia, colonia Renacimiento, colonia Rodas Alvarado, colonia 13 de Marzo, colonia Trejo IV etapa e Inmude. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Santa Rosa de Copán y municipios de Ocotepeque: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Santa Rosa de Copán: casco urbano; barrios Santa Teresa, El Carmen, El Calvario, Mercedes, Loma Linda, Santa Rosa, Progreso, Díaz Valenzuela y San Martín; colonias Centenario, Santa Eduviges, Flores Saavedra y Elder Romero; residenciales Palmira, El Pedregal, Los Castaños y María Auxiliadora; sector La Cuchilla; Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, Hospital de Occidente, Curoc, Universidad Católica de Honduras y Camo; aldeas Cerro Blanco, Maicupa, Calabazas, Plan Grande, El Derrumbo y Los Plancitos, y sus caseríos cercanos. San Juan Opoa, Copán: casco urbano y aldeas La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, La Culebrilla, Valle María Auxiliadora, La Majada, La Rinconada y Agua Escondida; polígono industrial Copaneco y sus caseríos cercanos.

Cucuyagua, Copán: barrios San Antonio y El Portillo; residenciales La Ceiba y Villas del Sol; aldeas El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros y San José de las Palmas, y sus caseríos cercanos. San Pedro, Copán: casco urbano y aldeas Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera y Bocadel Monte, y sus caseríos cercanos. Corquín, Copán: casco urbano y aldeas Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas y Potrerillos, y sus caseríos cercanos. Belén Gualcho, Ocotepeque: casco urbano y aldeas Yaruchel, Dulce Nombre, La Mohaga, Magueyal, Los Cipreses, Mecate Blanco, Lentago y La Gocia. La Unión, Copán: casco urbano y aldeas Azacualpa, El Corpus, El Junco, El Trigo, La Arena, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arrollos, El Sitio, Arranca Bárbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo, San Andrés Minas y Nueva Azacualpa, y sus caseríos cercanos; además, la Generadora Arrendamiento Santa Rosa, Minerales de Occidente (Minosa) y las oficinas de Geotérmicas Platanares.

Villanueva: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colonia Hacienda Real, residencial Guacamaya I y II etapa, Pueblo Nuevo, ZIP Buena Vista, Tropigas, Bemex, Colisa, Motel Lucero de Sula, colonia Monte María, barrio El Centro, barrio Las Flores, aldea El Paraíso, Coxgas, Palmaplast, Dinaplast, Plastinova, residencial La Hacienda, Pronorsa, Generación Térmica Villanueva Dinaplast, Alfa Pack, Grupo Jaremar, residencial Real del Puente I y II etapa, residencial Búfalo Villa e Indehma (Yodeco).

Villanueva y Potrerillos: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

Colonia Villa Real, residencial Las Canadas, residencial La Joya, colonia Dos Caminos, colonia Jardines de Dos Caminos, colonia Santa Fe, Altos de Santa Fe, Brisas de Santa Fe, colonia Gracias a Dios, colonia El Renacer, colonia Colinas de Suiza I y II, colonia Shalom, colonia Monte Sinaí, colonia El Milagro, aldea El Milagro, Brisas del Milagro, residencial Camino Real, residencial Shalom, colonia Valle, colonia 15 de Junio, colonia Nueva Jerusalén, Guarumas, Las Cañadas, colonia Siboney, aldea La Sabana (San Manuel), Plycen, Comercial Laeiz, Becamo, Camas Olimpia, Ingenio Santa Matilde (Cahsa), Cowle, Guadalupe, San José de Oriente, Corosalito, ZIP Búfalo, Supermercado Dos Caminos y colonia Buena Vista.

Villanueva y San Manuel: 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (según el circuito)

Colonia Bendición de Dios, colonia Luis García Bustamante, colonia Los Castaños I, II y III etapa, colonia Las Colinas, colonia Nueva Samaritana, colonia Nuevo Renacer, colonia Gran Bretaña, colonia Santa Eduviges, colonia El Corozal I y II, colonia Brisas del Calán, colonia El Calán, colonia España, aldea El Calán, aldea El Marañón, colonia Villas del Río, colonia KM 71, colonia Vista Hermosa I y II etapa, residencial San Ángel, colonia Brisas del Rosario, Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa y Tapas de Centroamérica.

Pimienta, San Manuel y Santa Rita: 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y 6:00 a.m. a 2:00 p.m. (según el circuito)